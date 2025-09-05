В Новосибирске изменится маршрут трамваев № 10 и 15

Трамвай № 10: следует от депо по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов, Невельского, Широкой, Демьяновской, затем обратно через Троллейную, Вертковскую и Сибиряков-Гвардейцев к депо. Трамвай № 15: начинает движение от площади Карла Маркса через улицы Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкую, площадь Труда, снова Широкую, Троллейную, 9-й Гвардейской Дивизии и Волховскую до улицы Связистов.