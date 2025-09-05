В Новосибирске изменится маршрут трамваев № 10 и 15

Это связано с проведением ремонта на трамвайных путях на улице Мира.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
Временное расписание трамваев на левом берегу города будет действовать с 23:00 6 сентября до 05:00 8 сентября. Причина изменений — ремонтные работы на путях по улице Мира.
6 сентября: трамваи маршрутов № 10 и 15 прекратят движение в 23:00.
7 сентября: движение трамваев будет организовано по изменённым маршрутам:
Трамвай № 10: следует от депо по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов, Невельского, Широкой, Демьяновской, затем обратно через Троллейную, Вертковскую и Сибиряков-Гвардейцев к депо. Трамвай № 15: начинает движение от площади Карла Маркса через улицы Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкую, площадь Труда, снова Широкую, Троллейную, 9-й Гвардейской Дивизии и Волховскую до улицы Связистов.
Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.