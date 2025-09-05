Путин: Дальний Восток занял лидирующие позиции по развитию экономики

Дальний Восток за прошедшие годы занял лидирующие позиции. Причем по многим ключевым показателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что за последние десять лет валовый продукт региона увеличился. Более того, суммарно в Дальний Восток было вложено 20 триллионов рублей.
«Назову регионы-лидеры — Якутия — 4,5 трлн, Амурская — 4 трлн, Сахалинская — 2,6 трлн.рублей. на их долю приходится 55% всех инвестиций», — подчеркнул Путин.
Он также добавил, что сейчас в регион продолжают вкладываться средства. В том числе, направленные на улучшение жизни населения.
«В пересчете на одного жителя сейчас инвестируется в 2 раза больше средств, чем в сравнении с общероссийским показателям. Формируется новая индустриальная карта регионов и сейчас появляются тысячи точек роста», — добавил президент РФ.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.