В Башкирии начал работу передвижной пункт информирования Росгвардии

В Башкирии работает мобильный агитационный пункт Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии запустили работу специального мобильного агитационного пункта, организованного Управлением Росгвардии по РБ. Первые мероприятия уже прошли в торгово-развлекательных комплексах «Планета» и «Акварин», расположенных в Октябрьском и Калининском районах Уфы.

Основная цель проекта — рассказать жителям о возможностях прохождения службы в различных подразделениях ведомства. Посетителям демонстрируют технические средства и специальную экипировку, используемые сотрудниками Росгвардии. Также все желающие могут получить информационные материалы с подробным описанием льгот, социальных гарантий и условий поступления в ведомственные высшие учебные заведения.

Передвижной пункт будет работать в течение месяца, посещая разные города и районы республики.

