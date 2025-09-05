В Златоусте пациенты психбольницы гуляют по грязи и живут без вентиляции

В Златоусте проверили Областную психиатрическую больницу № 7. В инспекции поучаствовали сотрудники прокуратуры и замминистра здравоохранения Евгений Ванин. О визите рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Омбудсмен назвала впечатление от больницы удручающим, а здание медучреждения — похожим на заброшенный объект.
— В учреждении не функционирует система вентиляции, что приводит к появлению плесени и повышенной влажности на стенах. Выявлены существенные проблемы с электрической проводкой, системой канализации и водоснабжения, — рассказала Юлия Сударенко. — Территория для прогулок пациентов не благоустроена. Люди гуляют вокруг здания по лужам и грязи.
Омбудсмена неприятно поразили также устаревшее оборудование пищеблока, открытые посторонним взглядам санузлы, и переполненные палаты при наличии свободных. С 1960 года капремонт в больнице не делали ни разу.
При этом пациенты похвалили больничное питание и комфортную температуру воздуха в палатах.
Юлия Сударенко пообещала обратиться в региональное правительство с просьбой профинансировать ремонт в медучреждении.