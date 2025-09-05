Ричмонд
Путин призвал стимулировать спрос на освоение редкоземельных металлов в РФ

Российский лидер при этом уточнил, что система учета ископаемых в нашей стране налажена.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать спрос на освоение редкоземельных металлов в нашей стране. Политик при этом уточнил, что система учета ископаемых в РФ налажена. Об этом в пятницу, 5 сентября, российский лидер сообщил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ).

«Зачастую эти ресурсы (редкоземельные металлы) накапливаются и в отвалах при освоении месторождений. Система учета таких запасов налажена. Вместе с тем, необходимо проводить ревизию таких компонентов. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах», — отметил лидер.

Напомним, что 4 сентября, после рабочей поездки в Китай, Владимир Путин прибыл во Владивосток.

Десятый ВЭФ же стартовал 3 сентября. Форум, в котором участвуют представители более 70 стран, проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

