Путин призвал стимулировать спрос на освоение редкоземельных металлов в РФ

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать спрос на освоение редкоземельных металлов в нашей стране. Политик при этом уточнил, что система учета ископаемых в РФ налажена. Об этом в пятницу, 5 сентября, российский лидер сообщил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ).
«Зачастую эти ресурсы (редкоземельные металлы) накапливаются и в отвалах при освоении месторождений. Система учета таких запасов налажена. Вместе с тем, необходимо проводить ревизию таких компонентов. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах», — отметил лидер.
Напомним, что 4 сентября, после рабочей поездки в Китай, Владимир Путин прибыл во Владивосток.
Десятый ВЭФ же стартовал 3 сентября. Форум, в котором участвуют представители более 70 стран, проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
