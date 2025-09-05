В Новороссийске реконструируют одно из старейших кладбищ

Одно из старейших кладбищ «Солнечное» в Новороссийске станет мемориально-историческим комплексом. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Захоронения на кладбище не проводят более 50 лет. Поэтому возможны работы по его модернизации. Об этом ранее просили и сами жители, чтобы сохранить исторический объект.
«Изучаем опыт других регионов по созданию подобных объектов, приступим к работе по развитию территории только с учетом пожеланий новороссийцев», — сказал Андрей Кравченко.
В 2024 году были оцифрованы все погребения, создана база данных. Для создания мемориально-исторического комплекса подготавливают концепцию с учетом благоустройства и озеленения.
Все этапы будут обсуждать и корректировать вместе с жителями. Итоговый вариант представят на общественное обсуждение.