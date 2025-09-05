Путин предостерёг от резкого снижения ключевой ставки ЦБ

При резком снижении ключевой ставки Центрального банка в стране неизбежно начнётся ускоренный рост цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если резко снизить ключевую ставку, то цены будут расти», — заявил он.
Глава государства подчеркнул, что финансовые власти в стране действуют профессионально и взвешенно.
Напомним, первый Восточный экономический форум был проведён в 2015 году. Его целью стало стимулирование развития экономики Дальнего Востока и расширение сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что основным акцентом в выступлении Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ станет тема социально-экономического развития Дальнего Востока.