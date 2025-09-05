Ричмонд
Путин: кабмину нужно утвердить стратегию по редкоземельным металлам до ноября

Путин дал поручение кабмину на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума поручил кабмину не позднее ноября утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии в России.

«В феврале мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года», — заявил глава государства на пленарном заседании ВЭФ-2025 во Владивостоке.

Нужно отметить, что главной темой ВЭФ в этом году стало экономическое развитие дальневосточного региона страны. Но также в речи Путина были и другие важные акценты касательно экономики и социального развития РФ.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.

