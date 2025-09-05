Путин: В России продолжат модернизацию БАМ и Транссиба

Нагрузка на транспортную систему Дальнего Востока значительно выросла. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на главном мероприятии Десятого Восточного экономического форума — пленарном заседании.
Глава государства отметил, что реки Дальнего Востока являются важными природными транспортными артериями, однако отдельное внимание требует развитие логистической инфраструктуры. Возросшая нагрузка на транспортную систему региона требует масштабного обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, а также создания современных транспортных узлов.
Путин сообщил, что правительство продолжит планомерную модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали. Согласно поставленным задачам, к 2032 году провозные мощности должны увеличиться в 1,5 раза по сравнению с текущими показателями.
«Мы продолжим модернизацию БАМ, Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в 1,5 раза выше, чем в нынешнем году», — заключил президент.
Прежде российский лидер заявил, что разворот страны на восток стал возможен благодаря Байкало-Амурской магистрали. По словам Путина, БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Россия получила колоссальные возможности.