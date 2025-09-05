Путин: В России продолжат модернизацию БАМ и Транссиба

Путин сообщил, что правительство продолжит планомерную модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали. Согласно поставленным задачам, к 2032 году провозные мощности должны увеличиться в 1,5 раза по сравнению с текущими показателями.