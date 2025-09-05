Путин: Россия будет развивать Трансарктический коридор

— Мы будем развивать Трансарктический коридор. Мы все время говорим про Северный морской путь. Но если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно, конечно, оперировать соображениями большего масштаба, — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.