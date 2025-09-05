Путин: Россия будет развивать Трансарктический коридор

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, заявил о планах по развитию трансарктического коридора.
— Мы будем развивать Трансарктический коридор. Мы все время говорим про Северный морской путь. Но если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно, конечно, оперировать соображениями большего масштаба, — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он отметил, что интерес к этому направлению со стороны иностранных государств продолжает расти, передает РИА Новости.
Путин в своем поздравлении работников и ветеранов судостроительной отрасли 29 июня отметил, что одним из особых приоритетов страны является наращивание группировки универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса. Эти суда необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.
Президент подчеркнул, что развитие судостроения сыграло важную роль в становлении России как морской державы, расширило возможности для укрепления экономического, промышленного, оборонного и научного потенциалов страны, а имена выдающихся отечественных кораблестроителей навсегда вошли в историю. Чем знаменит российский ледокольный флот — в материале «Вечерней Москвы».