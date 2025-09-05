Путин: В России подготовлены мастер-планы 12 новых всесезонных курортов

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин рассказал о развитии туризма в стране. По его словам, в РФ разработали планы по созданию 12 новых всесезонных курортов.
«В каждом регионе обновляются аэропорты. Они обслуживают больше 14 миллионов пассажиров в год. Подготовлены мастер-планы 12 новых всесезонных курортов, что позволит в течение 10 лет удвоить количество туристов», — уточнил президент.
Путин также сообщил, что аэропорты в регионах модернизируются и уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров ежегодно. Кроме того, Путин отметил, что в конце июня состоялся авиарейс между Москвой и столицей КНДР, что способствует укреплению связей между странами.
