Путин: В России подготовлены мастер-планы 12 новых всесезонных курортов

В России удвоят количество туристов в ближайшие 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин рассказал о развитии туризма в стране. По его словам, в РФ разработали планы по созданию 12 новых всесезонных курортов.

«В каждом регионе обновляются аэропорты. Они обслуживают больше 14 миллионов пассажиров в год. Подготовлены мастер-планы 12 новых всесезонных курортов, что позволит в течение 10 лет удвоить количество туристов», — уточнил президент.

Путин также сообщил, что аэропорты в регионах модернизируются и уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров ежегодно. Кроме того, Путин отметил, что в конце июня состоялся авиарейс между Москвой и столицей КНДР, что способствует укреплению связей между странами.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.