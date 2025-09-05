Путин: В России подготовлены мастер-планы 12 новых всесезонных курортов

Путин также сообщил, что аэропорты в регионах модернизируются и уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров ежегодно. Кроме того, Путин отметил, что в конце июня состоялся авиарейс между Москвой и столицей КНДР, что способствует укреплению связей между странами.