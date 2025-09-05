Путин: Россия намерена построить новые мосты в КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона намерена построить новые мосты в КНДР. Об этом в пятницу, 5 сентября, российский лидер сообщил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ).
«В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году», — сказал российский лидер.
По словам политика, мост из России в Северную Корею должен быть открыт уже в следующем году. Напомним, что 4 сентября, после рабочей поездки в Китай, Владимир Путин прибыл во Владивосток.
Десятый ВЭФ же стартовал 3 сентября. Форум, в котором участвуют представители более 70 стран, проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.