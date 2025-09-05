Белоруска Арина Соболенко пробилась в финал Открытого чемпионата США по теннису

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в финал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, победив американку Джессику Пегулу.
Матч между Соболенко и Пегулой оказался напряженным и упорным. И белоруска оказалась на голову сильнее соперницы, она победила, отыграв три сета со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Напомним, Арина Соболенко является действующим победителем US Open. Финальные матчи турнира состоятся 7 сентября. На корт в решающем матче турнира против Соболенко выйдет победительница пары Наоми Осака — Аманда Анисимова.
Общий призовой фонд турнира US Open в Нью-Йорке составляет рекордные 90 миллионов долларов.
