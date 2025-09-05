В школе Ростова место за партой стало причиной драки одноклассников

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта между учениками одной из местных школ, который перерос в драку. По предварительной информации, инцидент произошел из-за спора о месте за партой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.