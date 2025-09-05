Новосибирские дачники обеспокоены капустным неурожаем

Основная причина неудач садоводов заключается в неправильном выборе места для посадки.
Gorsite.ru узнал у агронома Людмилой Шубиной почему у новосибирских наблюдается дефицит капусты.
По мнению агронома Людмилы Шубиной, сообщения о плохом росте капусты в Новосибирске не соответствуют действительности. Специалист считает, что основная причина неудач садоводов заключается в неправильном выборе места для посадки.
Текущий год, по оценке эксперта, создавал все необходимые условия для получения хорошего урожая капусты.
Важнейшим аспектом успешного выращивания является правильный выбор семян. Поскольку капуста относится к перекрёстноопыляемым культурам, необходимо соблюдать определённые правила агротехники: избегать соседства с другими крестоцветными растениями, контролировать процесс опыления, следить за качеством семенного материала.
К нежелательным соседям для капусты относятся такие культуры, как редька, репа и сурепка. Их рекомендуется высаживать на значительном расстоянии от капустных грядок, чтобы избежать негативного влияния на урожай.