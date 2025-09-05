Путин: трансарктический коридор должен работать в интересах России

«Подчеркну два потенциально значимых развития — строительство судов и второе — чтобы повысить эффективность, нужно открыть прямой доступ к грузам с Сибири на морские трассы Арктики. Прошу оценить целесообразность и дать по ним предложения», — сказал Путин.