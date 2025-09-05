Ричмонд
Путин: трансарктический коридор должен работать в интересах России

Путин отметил важность судостроительства и открытия прямого доступа к грузам из Сибири на морские трассы Арктики.

Источник: Комсомольская правда

Трансарктический коридор должен работать, в первую очередь, в интересах субъектов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Подчеркну два потенциально значимых развития — строительство судов и второе — чтобы повысить эффективность, нужно открыть прямой доступ к грузам с Сибири на морские трассы Арктики. Прошу оценить целесообразность и дать по ним предложения», — сказал Путин.

Тогда же глава государства высказался о планах по развитию Дальнего Востока. Он отметил, что модернизация БАМа и Транссиба будет продолжена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.