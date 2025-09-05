В Омске заменят трамвайные пути на улице Челюскинцев

До 5:00 8 сентября будет организовано двустороннее движение по нечетной стороне Челюскинцев. Маршруты общественного транспорта изменятся: автобус № 500 последует по нечетной стороне это улицы от перекрестка с 5-й Северной до дома № 83А. Трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 в направлении Амурского поселка сократят путь до остановки «Улица 11-я Ремесленная».