В Омске заменят трамвайные пути на улице Челюскинцев

В районе пересечения улицы Челюскинцев с 5-й Северной начался капитальный ремонт трамвайных путей. Работы затронут участок протяженностью более 50 метров. В связи с этим 5 сентября в 20:00 локацию частично закроют для транспорта. Новость сообщил пресс-центр администрации Омска.
До 5:00 8 сентября будет организовано двустороннее движение по нечетной стороне Челюскинцев. Маршруты общественного транспорта изменятся: автобус № 500 последует по нечетной стороне это улицы от перекрестка с 5-й Северной до дома № 83А. Трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 в направлении Амурского поселка сократят путь до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Омичей призвали соблюдать осторожность и следовать указаниям временных дорожных знаков.
