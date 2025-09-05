Ричмонд
Путин заявил о планах открыть мост из РФ в КНДР в 2026 году

Ключевой темой выступления президента России стало социально-экономического развития Дальнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Мост, соединяющий Россию и КНДР, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мост из РФ в КНДР должен быть открыт в следующем году», — заявил он.

Юбилейный ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В качестве основной темы мероприятия выбрано сотрудничество в интересах мира и процветания на Дальнем Востоке.

В своём обращении к участникам, организаторам и гостям форума Владимир Путин подчеркнул, что за десятилетие существования ВЭФ успел завоевать прочный авторитет и признание.

Ранее Владимир Путин сообщил, что устойчивая политика является базовым условием развития экономики РФ.