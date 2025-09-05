Путин предложил ввести преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке

Путин конкретизировал сроки введения новой меры поддержки, предложив начать действие единого преференциального режима с 1 января 2027 года. Президент подчеркнул, что независимо от того, в какой именно дальневосточный регион, город или поселок придет инвестор, он повсеместно будет иметь право на получение установленных льгот.