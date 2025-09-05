Путин предложил ввести преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил ввести единый преференциальный режим для всего бизнеса на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление прозвучало во время выступления главы государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Путин конкретизировал сроки введения новой меры поддержки, предложив начать действие единого преференциального режима с 1 января 2027 года. Президент подчеркнул, что независимо от того, в какой именно дальневосточный регион, город или поселок придет инвестор, он повсеместно будет иметь право на получение установленных льгот.
«Каким будет набор преференций, предстоит определить правительству», — добавил глава государства.
Ранее Путин отмечал, что в последние два года экономика росла серьезными темпами и теперь стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. И это, в первую очередь, заслуга российских предпринимателей.