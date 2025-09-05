В Иркутской области ожидаются заморозки до −3 градусов

А вот на предстоящих выходных погода покажет свой характер. В Иркутске 6 сентября ночью ожидается +8 и небольшой дождь, днем потеплеет до +17. Воскресенье, 7 сентября, тоже не станет подарком: с утра снова дождь и +8, днем — не выше +16 и кратковременные осадки. Так что пока лучше не прятать зонты и одеваться потеплее.