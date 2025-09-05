В Иркутской области ожидаются заморозки до −3 градусов

Жителям Иркутской области пора доставать теплые вещи — синоптики предупреждают о ночных заморозках до −3 градусов в ночь на 6 и 7 сентября. Однако пугаться рано: вторая половина месяца обещает порадовать бабьим летом!
По словам начальника Иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой, в середине сентября ночи еще будут относительно теплыми (до +6 градусов), хотя иногда столбик термометра может опускаться до легких минусовых значений.
— Днем же погода в Приангарье будет вполне приятная, чтобы погулять, насладиться золотой осенью и теплым солнцем. Воздух будет прогреваться до +8…+13 градусов, но в отдельные дни можно даже скинуть куртки, так как на улице прогнозируются комфортные +19 градусов, — отметила Юлия Янькова в беседе с КП-Иркутск.
А вот на предстоящих выходных погода покажет свой характер. В Иркутске 6 сентября ночью ожидается +8 и небольшой дождь, днем потеплеет до +17. Воскресенье, 7 сентября, тоже не станет подарком: с утра снова дождь и +8, днем — не выше +16 и кратковременные осадки. Так что пока лучше не прятать зонты и одеваться потеплее.
