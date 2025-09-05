Ричмонд
В Татарстане намерены продлить запрет на работу мигрантов в десяти сферах

В случае принятия документа его действие будет длиться до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда Республики Татарстан разработало проект указа главы республики, предусматривающий продление запрета на привлечение иностранных работников по патентам в десяти отраслях экономики. Документ размещен на антикоррупционном портале региона.

Запрет коснется следующих сфер деятельности:

— перевозка опасных грузов.

— услуги легкового такси и аренда автомобилей с водителем.

— финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

— страхование, перестрахование и деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного социального обеспечения).

— вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования.

— правовые и бухгалтерские услуги.

— ветеринарная деятельность.

— охранная деятельность (включая частные охранные предприятия).

— организация азартных игр, пари и лотерей.

— ремонт компьютеров и предметов личного пользования.

Документ может вступить в силу через десять дней после его официального опубликования. Работодателям будет предоставлено три месяца на приведение штата иностранных работников в соответствие с новыми требованиями.

Важно отметить, что действие запрета будет распространяться до 31 декабря 2026 года, что делает меру временной и направленной на регулирование миграционной политики в среднесрочной перспективе.