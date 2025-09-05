В Татарстане намерены продлить запрет на работу мигрантов в десяти сферах

Министерство труда Республики Татарстан разработало проект указа главы республики, предусматривающий продление запрета на привлечение иностранных работников по патентам в десяти отраслях экономики. Документ размещен на антикоррупционном портале региона.
Запрет коснется следующих сфер деятельности:
— перевозка опасных грузов.
— услуги легкового такси и аренда автомобилей с водителем.
— финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).
— страхование, перестрахование и деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного социального обеспечения).
— вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования.
— правовые и бухгалтерские услуги.
— ветеринарная деятельность.
— охранная деятельность (включая частные охранные предприятия).
— организация азартных игр, пари и лотерей.
— ремонт компьютеров и предметов личного пользования.
Документ может вступить в силу через десять дней после его официального опубликования. Работодателям будет предоставлено три месяца на приведение штата иностранных работников в соответствие с новыми требованиями.
Важно отметить, что действие запрета будет распространяться до 31 декабря 2026 года, что делает меру временной и направленной на регулирование миграционной политики в среднесрочной перспективе.