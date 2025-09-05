Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамец осужден за незаконное приобретение наркотиков

Суд в Очере вынес приговор 34-летнему местному жителю.

Суд в Очере вынес приговор 34-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции в Очере поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов города замечен подозрительно ведущий себя молодой человек: он заглядывает в подъезды, озирается и что-то высматривает.

Правоохранители в ходе оперативных мероприятий установили, что фигурант искал тайники-закладки с запрещенными веществами. При задержании мужчина попытался избавиться от свертка, который забрал в тайнике.

Экспертиза показала, что в свертке был наркотик синтетического происхождения общей массой более 1 грамма. Фигурант не стал отрицать свою вину и объяснил, что является наркопотребителем.

Суд приговорил очерца к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима.