Путин рассказал о термине «дедушкина оговорка» на ВЭФ

«Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку. Здесь в зале все знают, что это такое, тем не менее, скажу еще раз: неизменные условия, отработанный период до пятнадцати лет, а также индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний», — сказал Путин.