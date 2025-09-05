Путин рассказал о термине «дедушкина оговорка» на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что означает термин «дедушкина оговорка». С соответствующим заявлением глава государства выступил во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Популярный термин российский лидер упомянул, когда говорил о необходимости создания условий для инвесторов на Дальнем Востоке. Тогда он подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, о резидентах международных туров. И в данном случае следует предусмотреть целый ряд мер.
«Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку. Здесь в зале все знают, что это такое, тем не менее, скажу еще раз: неизменные условия, отработанный период до пятнадцати лет, а также индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний», — сказал Путин.
Тогда же президент РФ озвучил планы по развитию Дальнего Востока. Он отметил, что модернизация БАМ и Транссиба будет продолжена. Уже к 2032 году их провозные мощности должны стать выше в полтора раза.
