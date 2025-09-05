Ричмонд
В Пермском крае временно закрыли одну из троп к камню Ветлан

Полное перекрытие нижней тропы запланировано с 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Красновишерском округе Прикамья временно ограничен доступ к нижней тропе, ведущей на камень Ветлан. Как сообщили в Дирекции особо охраняемых природных территорий, с 1 сентября 2025 года там начались работы по благоустройству подъема.

Цель работ — улучшить состояние маршрута, предотвратить разрушение почвы и сохранить природное разнообразие. Кроме того, планируется создание образовательной зоны для посетителей.

Полное перекрытие нижней тропы запланировано с 1 октября. Пока идут работы, туристам рекомендуют подниматься на Ветлан по верхней тропе — она начинается у турбазы «Родники».

Специалисты подчеркивают: обновление маршрута сделает посещение достопримечательности более безопасным и комфортным.