В Пермском крае временно закрыли одну из троп к камню Ветлан

В Красновишерском округе Прикамья временно ограничен доступ к нижней тропе, ведущей на камень Ветлан. Как сообщили в Дирекции особо охраняемых природных территорий, с 1 сентября 2025 года там начались работы по благоустройству подъема.
Цель работ — улучшить состояние маршрута, предотвратить разрушение почвы и сохранить природное разнообразие. Кроме того, планируется создание образовательной зоны для посетителей.
Полное перекрытие нижней тропы запланировано с 1 октября. Пока идут работы, туристам рекомендуют подниматься на Ветлан по верхней тропе — она начинается у турбазы «Родники».
Специалисты подчеркивают: обновление маршрута сделает посещение достопримечательности более безопасным и комфортным.