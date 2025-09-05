Путин призвал расширить использование беспилотников на Дальнем Востоке

Кроме того, Владимир Путин предложил ввести единый льготный режим для бизнеса на Дальнем Востоке. Он отметил, что с 1 января 2027 года инвесторы, независимо от выбранного региона, города или поселка, смогут рассчитывать на одинаковые преференции. Это решение направлено на привлечение новых инвестиций и развитие экономики региона.