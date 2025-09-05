Путин призвал расширить использование беспилотников на Дальнем Востоке

На пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин выступил с инициативой расширить экспериментальный правовой режим для беспилотных систем на весь Дальний Восток. Он подчеркнул, что это позволит активнее использовать современные технологии в регионе.
Глава государства также поручил создать условия для применения беспилотников в различных сферах. По его словам, дроны должны активно использоваться в сельском хозяйстве и для борьбы с лесными пожарами. Это поможет повысить эффективность работы и минимизировать риски.
Кроме того, Владимир Путин предложил ввести единый льготный режим для бизнеса на Дальнем Востоке. Он отметил, что с 1 января 2027 года инвесторы, независимо от выбранного региона, города или поселка, смогут рассчитывать на одинаковые преференции. Это решение направлено на привлечение новых инвестиций и развитие экономики региона.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.