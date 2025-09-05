Ричмонд
Россия впервые более чем за 30 лет поставила в США куриные яйца

Власти США в июле 2025 года решили впервые за современную историю закупить яйца домашних кур из России. Соответствующая информация следует из данных американской статистической службы.

Власти США в июле 2025 года решили впервые за современную историю закупить яйца домашних кур из России. Соответствующая информация следует из данных американской статистической службы.

Вашингтон в экстренном порядке искал новый рынок для закупок, так как цены на яйца в стране резко возросли.

Кризис произошел из-за эпидемии птичьего гриппа. На протяжении нескольких месяцев цены снижаются, однако в июле 2025 года они все равно были на 16,4 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года.

— В июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года, — добавили в РИА Новости.

На фоне санкций и ухудшения отношений объем торговли России с ключевыми странами Запада тоже частично снижается. К примеру, в декабре 2024 года объем поставок пива из Германии в Россию достиг минимального уровня с апреля 2022 года.