Путин: уровень бедности в России снизился до 7,2%

Путин отметил, что уровень бедности снизился, в том числе на Дальнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

В период с 2014 по 2024 годы уровень бедности в России сократился в среднем до 7,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что уровень бедности стал снижаться по всей стране. В том числе и на Дальнем востоке.

«В среднем по России с 14 по 24 год сократился уровень бедности до 7,2, а среди дальневосточных — в Сахалине 5,3%, в Магадане — 5,9%, на Чукотке — 4,4%», — сказал президент РФ.

Тогда же глава государства высказался об экономике России. Он призвал сделать ее экономикой высоких зарплат.

В эти минуты президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии юбилейного, десятого по счету ВЭФ во Владивостоке. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.