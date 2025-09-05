Путин: Экономика России должна быть экономикой высоких зарплат

Президент Владимир Путин заявил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. Заявление прозвучало во время выступления главы государства на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума.
Путин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока, освоение Арктики и построение экономики будущего должны вести к качественному развитию всей экономической системы страны. По словам президента, экономика России должна трансформироваться в экономику высоких заработных плат.
Президент привел конкретные данные, свидетельствующие о положительной динамике: за последние десять лет заработная плата в стране выросла в 2,5 раза и превысила показатель в 100 тысяч рублей.
Прежде государства подчеркнул, что на данный момент безработица в России остается на минимальном уровне. Она составляет всего 2,3 процента. При этом данный показатель не означает, что можно останавливаться на достигнутом.