Путин: Экономика России должна быть экономикой высоких зарплат

Владимир Путин признал необходимость создания в России экономики высоких зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин заявил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. Заявление прозвучало во время выступления главы государства на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума.

Путин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока, освоение Арктики и построение экономики будущего должны вести к качественному развитию всей экономической системы страны. По словам президента, экономика России должна трансформироваться в экономику высоких заработных плат.

Президент привел конкретные данные, свидетельствующие о положительной динамике: за последние десять лет заработная плата в стране выросла в 2,5 раза и превысила показатель в 100 тысяч рублей.

Прежде государства подчеркнул, что на данный момент безработица в России остается на минимальном уровне. Она составляет всего 2,3 процента. При этом данный показатель не означает, что можно останавливаться на достигнутом.