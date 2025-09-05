Путин: прямое авиасообщение поможет сближению России и КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск прямых авиарейсов между Россией и Северной Кореей станет важным шагом для дальнейшего сближения двух стран.
«Открытие авиасообщения между РФ и КНДР поможет дальнейшему сближению двух стран», — заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году его центральной темой стало сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке.
Ранее Владимир Путин сообщил о планах открыть мост из РФ в КНДР в 2026 году.