Путин призвал повысить уровень качества жизни на Дальнем Востоке

Путин отметил, что на Дальнем Востоке нужно поддерживать все категории граждан.

Источник: Комсомольская правда

На Дальнем Востоке необходимо повысить уровень качества жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что в поддержке нуждаются все граждане. И те, кто переехал на Дальний Восток, и те, кто живет там всю жизнь.

«Важно поддержать не только тех, кто приехал, но и кто родился, живет и трудится. Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей. В горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти в лидеры общероссийского уровня», — сказал Путин.

Тогда же глава государства призвал сделать экономику России экономикой высоких зарплат. Он подчеркнул, что благодаря этому удастся обеспечить стабильное будущее страны.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.