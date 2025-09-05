Путин призвал повысить уровень качества жизни на Дальнем Востоке

«Важно поддержать не только тех, кто приехал, но и кто родился, живет и трудится. Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей. В горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти в лидеры общероссийского уровня», — сказал Путин.