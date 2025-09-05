Путин призвал повысить уровень качества жизни на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке необходимо повысить уровень качества жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что в поддержке нуждаются все граждане. И те, кто переехал на Дальний Восток, и те, кто живет там всю жизнь.
«Важно поддержать не только тех, кто приехал, но и кто родился, живет и трудится. Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей. В горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти в лидеры общероссийского уровня», — сказал Путин.
Тогда же глава государства призвал сделать экономику России экономикой высоких зарплат. Он подчеркнул, что благодаря этому удастся обеспечить стабильное будущее страны.
