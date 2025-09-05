Ричмонд
Через Челябинскую область из-за неверной маркировки не пропустили 20 тонн слив

На госгранице в Челябинской области из-за неверной маркировки запретили ввоз 20 тонн слив, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Россельхознадзора, машина с которыми следовала из Казахстана в Екатеринбург.

«Причиной возврата стала неверно оформленная маркировка на упаковках со сливами: там не указано конкретное место происхождения продукции, что является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований», — говорится в комментарии.

В итоге водитель привлечен к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Машина со сливами под контролем возвращена на территорию сопредельного государства.

Напомним, двумя днями ранее Россельхознадзор по этой же причине не пустил в Свердловскую область 19 тонн казахских дынь.