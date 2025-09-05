Путин: молодежь стала чаще переезжать на Дальний Восток

По словам президента, за последние годы миграционная ситуация в регионе заметно улучшилась. С 2014 по 2019 годы миграционный отток составил 200 тысяч человек. Однако в следующие пять лет этот показатель снизился, а в 2024 году зафиксирован приток в 24 тысячи человек.