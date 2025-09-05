Путин: молодежь стала чаще переезжать на Дальний Восток

На пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин сообщил, что Дальний Восток становится привлекательным регионом для молодежи.
По словам президента, за последние годы миграционная ситуация в регионе заметно улучшилась. С 2014 по 2019 годы миграционный отток составил 200 тысяч человек. Однако в следующие пять лет этот показатель снизился, а в 2024 году зафиксирован приток в 24 тысячи человек.
«Сам факт изменения важен. На Дальний Восток поехала молодежь, начиная с 2015 года отмечается приток ребят от 20 до 24 лет. Он вырос в прошлом году в 2,5 раза», — уточнил глава государства.
Также Путин призвал увеличивать уровень жизни всех проживающих в регионе и сделать Дальний Восток одним из лидеров общероссийского уровня жизни.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.