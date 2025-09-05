Путин: более 600 объектов введут на Дальнем Востоке до конца десятилетия

До конца текущего десятилетия на Дальнем Востоке предстоит ввести в эксплуатацию еще свыше шестисот объектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что развитие Дальнего Востока планируется продолжить. Поэтому по данному направлению нужна не только плодотворная работа, но и соответствующие решения.
«До конца текущего десятилетия предстоит ввести еще больше 600 объектов. В их создании важно применять передовые решения», — сказал Путин.
Тогда же глава государства озвучил другие планы по развитию Дальнего Востока. Он отметил, что планируется продолжить модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
