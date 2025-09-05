Женщину убили и спрятали в чемодане: Второй жуткий случай в Паттайе

В водохранилище, расположенном недалеко от популярного туристического города Паттайя, найден второй чемодан с останками женщины. Как пишет The Thaiger, его обнаружили сотрудники полиции.
Кейс был опутан цепями и навесными замками. Вскрыв его, правоохранители увидели тело женщины примерно 30 лет без видимых повреждений. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей.
Эксперты установили, что смерть женщины произошла примерно пять дней назад. По данным следствия, неизвестный расправился с пострадавшей и попытался скрыть улики, а также избавиться от останков. Диски предназначались для того, чтобы не дать кейсу всплыть.
Полицейские обратили внимание на сходство этого случая с недавним происшествием, которое до сих пор расследуется. Первую жертву также обнаружили в чемодане, спрятанном в 14 км от того же водохранилища.
