Женщину убили и спрятали в чемодане: Второй жуткий случай в Паттайе

Рядом с курортом Паттайя нашли вторую убитую женщину в чемодане с гирями.

Источник: Комсомольская правда

В водохранилище, расположенном недалеко от популярного туристического города Паттайя, найден второй чемодан с останками женщины. Как пишет The Thaiger, его обнаружили сотрудники полиции.

Кейс был опутан цепями и навесными замками. Вскрыв его, правоохранители увидели тело женщины примерно 30 лет без видимых повреждений. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей.

Эксперты установили, что смерть женщины произошла примерно пять дней назад. По данным следствия, неизвестный расправился с пострадавшей и попытался скрыть улики, а также избавиться от останков. Диски предназначались для того, чтобы не дать кейсу всплыть.

Полицейские обратили внимание на сходство этого случая с недавним происшествием, которое до сих пор расследуется. Первую жертву также обнаружили в чемодане, спрятанном в 14 км от того же водохранилища.

Как KP.RU писал ранее, в индийском городе Деория произошло жестокое убийство. Жена разрубила супруга пополам и засунула его останки в чемодан ради любовника. Тело 38-летнего Наушада Ахмеда в поле обнаружил местный фермер.