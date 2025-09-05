Свияжская уха, «Фест Пушистых» и День нефтяника: чем заняться на выходных в Татарстане

В этот же день в сквере пройдет открытие игровой площадки для людей с собаками. Она получила название «Четыре сезона» и оборудована тамбуром для безопасного входа, навесом с лавочками и крючками для поводков, а также игровыми снарядами для собак разных размеров и уровня подготовки. Пространство сохраняет место для совместных игр с хозяевами и другими питомцами.