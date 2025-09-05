Путин: Уровень бедности в России за 10 лет снизился до 7,2 процента

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, заявил, что за период с 2014 по 2024 год уровень бедности в стране снизился с 11,3 до 7,2 процента.
— В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3 до 7,2 процента, — сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Его слова приводит РИА Новости.
Путин также заявил, что резкое снижение ключевой ставки Центробанком приведет к стремительному росту цен. Он подчеркнул, что регулятор работает над сдерживанием инфляции и стремится вернуть ставку к уровню 4−5 процентов.
Президент заявил, что стране необходимо начать переход к экономике высоких зарплат. По его словам, добиться этого можно путем увеличения качества рабочих мест. При этом российский лидер добавил, что уровень зарплат в РФ пока недостаточный.
Правительство РФ ранее внесло изменения в правила расчета среднего заработка при начислении выходного пособия и отпускных. Новая система начала действовать с 1 сентября 2025 года и сохранит силу до 1 сентября 2031 года.