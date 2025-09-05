Путин поручил расширить льготную ипотеку на Дальнем Востоке на вторичку

Владимир Путин также отметил, что государство должно поддерживать не только приезжих, но и местных жителей, которые родились и работают в регионе. Он поставил задачу повысить качество жизни дальневосточников и их семей. В ближайшие десять лет регионы Дальнего Востока должны стать лидерами по уровню жизни в России.