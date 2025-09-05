Ричмонд
Путин поручил расширить льготную ипотеку на Дальнем Востоке на вторичку

Путин отметил, что дальневосточная ипотека должна быть доступной для большого количества граждан.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин дал поручение расширить программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке, включив в нее вторичное жилье.

Президент подчеркнул, что ипотеку с низкой ставкой в 2% должны получить не только учителя, но и все сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. По его словам, такие условия являются доступными для граждан.

Владимир Путин также отметил, что государство должно поддерживать не только приезжих, но и местных жителей, которые родились и работают в регионе. Он поставил задачу повысить качество жизни дальневосточников и их семей. В ближайшие десять лет регионы Дальнего Востока должны стать лидерами по уровню жизни в России.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.