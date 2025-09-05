Путин: экономика РФ должна быть экономикой высоких зарплат

В России необходимо добиваться достойного уровня оплаты труда. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что экономика должна развиваться как экономика высоких зарплат.
«Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, и это не пустой звук и не популизм», — заявил он.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на благо мира и процветания в регионе.
В своём обращении к участникам, организаторам и гостям X ВЭФ глава государства отметил, что за прошедшие десять лет форум сумел завоевать заслуженный авторитет и признание.
Ранее Владимир Путин сообщил, что правительству РФ до ноября следует утвердить стратегию развития индустрии редкоземельных металлов в России.