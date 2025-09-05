Владимир Путин обозначил базовое условие развития экономки России

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика. Причем глава государства акцентировал на этом вопросе особое внимание.
«Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика», — резюмировал Путин во время выступления на пленарном заседании.
В этом году центральной темой Восточного экономического форума стало экономическое развитие Дальнего Востока России. Однако в выступлении Путина были затронуты и другие важные аспекты, касающиеся экономики и социального прогресса страны в целом.
