Владимир Путин обозначил базовое условие развития экономки России

Путин назвал устойчивую макроэкономическую политику ключом к развитию РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика. Причем глава государства акцентировал на этом вопросе особое внимание.

«Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика», — резюмировал Путин во время выступления на пленарном заседании.

В этом году центральной темой Восточного экономического форума стало экономическое развитие Дальнего Востока России. Однако в выступлении Путина были затронуты и другие важные аспекты, касающиеся экономики и социального прогресса страны в целом.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.