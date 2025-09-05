Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонид Слуцкий посетил Хилок Новосибирской области

В новосибирском Хилоке заметили приемника Жириновского депутата Леонида Слуцкого.

В новосибирском Хилке заметили приемника Жириновского депутата Леонида Слуцкого.

Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, посетил Новосибирск с важной миссией.

Утро политика началось с экологической акции: до 10:50 он вместе с волонтерами принимал участие в уборке береговой линии реки Тула.

Вторая часть дня будет посвящена поддержке молодежных инициатив. С 10:50 до 17:00 Леонид Слуцкий станет участником Фестиваля Возможностей, который пройдет в лофт-баре «Подземка». На мероприятии политик сможет ознакомиться с новыми проектами и поддержать творческие начинания молодежи.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше