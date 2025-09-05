Леонид Слуцкий посетил Хилок Новосибирской области

В новосибирском Хилке заметили приемника Жириновского депутата Леонида Слуцкого.
Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, посетил Новосибирск с важной миссией.
Утро политика началось с экологической акции: до 10:50 он вместе с волонтерами принимал участие в уборке береговой линии реки Тула.
Вторая часть дня будет посвящена поддержке молодежных инициатив. С 10:50 до 17:00 Леонид Слуцкий станет участником Фестиваля Возможностей, который пройдет в лофт-баре «Подземка». На мероприятии политик сможет ознакомиться с новыми проектами и поддержать творческие начинания молодежи.
