Каждый день тысячи людей в стране остаются без света: Где отключат электричество в Кишиневе — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на пятницу, 5 сентября 2025, отключениях в Кишиневе.
Буюканы.
- Ул. И. и Д. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Чеканы.
- Ул. М. Садовяну, 42/3 (нежилой сектор), Н. Милеску-Спэтару, 36 — с 09:10 до 13:15.
- Ул. Варница, 2 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
- Московский пр-т, 24 — с 09:30 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.