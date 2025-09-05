Ричмонд
Каждый день тысячи людей в стране остаются без света: Где отключат электричество в Кишиневе — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в пятницу, 5 сентября 2025.

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на пятницу, 5 сентября 2025, отключениях в Кишиневе.

Буюканы.

  • Ул. И. и Д. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.

Чеканы.

  • Ул. М. Садовяну, 42/3 (нежилой сектор), Н. Милеску-Спэтару, 36 — с 09:10 до 13:15.
  • Ул. Варница, 2 — с 09:00 до 16:00.

Рышкановка.

  • Московский пр-т, 24 — с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.