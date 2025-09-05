Путин высказал пожелание женщинам, рожающим после 35 лет

В современном обществе женщины не боятся рожать и после 35 лет. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
— Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше, — цитирует главу государства РИА Новости.
В Московской области обсуждают меры поддержки студенток при рождении ребенка, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. Он рассказал, что в регионе планируют предусмотреть единовременные выплаты для студенток вузов в размере 100 тысяч рублей.
Представители Министерства здравоохранения РФ также заявили, что для повышения рождаемости и уменьшения количества абортов в российских клиниках предложили ввести семейного куратора и возможность предоставления «кризисной квартиры».
В России планируют ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Почему возникла необходимость и как это повлияет на рынок недвижимости, «Вечерняя Москва» узнала у ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.