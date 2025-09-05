Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказал пожелание женщинам, рожающим после 35 лет

В современном обществе женщины не боятся рожать и после 35 лет. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

В современном обществе женщины не боятся рожать и после 35 лет. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше, — цитирует главу государства РИА Новости.

В Московской области обсуждают меры поддержки студенток при рождении ребенка, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. Он рассказал, что в регионе планируют предусмотреть единовременные выплаты для студенток вузов в размере 100 тысяч рублей.

Представители Министерства здравоохранения РФ также заявили, что для повышения рождаемости и уменьшения количества абортов в российских клиниках предложили ввести семейного куратора и возможность предоставления «кризисной квартиры».

В России планируют ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Почему возникла необходимость и как это повлияет на рынок недвижимости, «Вечерняя Москва» узнала у ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.