Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей. С соответствующим заявлением глава государства выступил в рамках пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что на данный момент Дальний Восток занимает лидирующие позиции по рождаемости. Как минимум, по сравнению с другими регионами.
«Сейчас рождаемости трех и последующий детей у дальневосточников на четверть выше, чем в других регионах. Поскольку эта выплата в один миллион идет на погашение ипотечного кредита, то надо сделать доступной для всех многодетных семей. Независимо от возраста родителей», — сказал Путин.
В ходе того же выступления глава государства рассказал о новой тенденции. По его словам, молодежь стала чаще переезжать на Дальний Восток.
