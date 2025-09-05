Ричмонд
Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных

Дальневосточная ипотека должна быть доступной для всех многодетных семей вне зависимости от возраста родителей, заявил президент РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей. С соответствующим заявлением глава государства выступил в рамках пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что на данный момент Дальний Восток занимает лидирующие позиции по рождаемости. Как минимум, по сравнению с другими регионами.

«Сейчас рождаемости трех и последующий детей у дальневосточников на четверть выше, чем в других регионах. Поскольку эта выплата в один миллион идет на погашение ипотечного кредита, то надо сделать доступной для всех многодетных семей. Независимо от возраста родителей», — сказал Путин.

В ходе того же выступления глава государства рассказал о новой тенденции. По его словам, молодежь стала чаще переезжать на Дальний Восток.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.