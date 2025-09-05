Президент России Владимир Путин поручил принять программу развития Дальнего Востока до 2036 года.
«По итогам нынешнего форума прошу утвердить программу развития дальневосточного региона до 2036 года. Работа предстоит большая», — сказал российский лидер в завершении своего выступления.
В пятницу, 5 сентября, глава РФ выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.
Напомним, что в административный центр Приморского края российский политик прибыл после рабочей поездки в Китай, которая длилась с 31 августа по 3 сентября. В последний день посещения Путиным КНР стартовал десятый форум ВЭФ. В нем участвуют более 70 стран мира.
Известно, что этот Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
