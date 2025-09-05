Ричмонд
Путин поручил принять программу развития Дальнего Востока до 2036 года

5 сентября во Владивостоке глава РФ проводит пленарное заседание ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил принять программу развития Дальнего Востока до 2036 года.

«По итогам нынешнего форума прошу утвердить программу развития дальневосточного региона до 2036 года. Работа предстоит большая», — сказал российский лидер в завершении своего выступления.

В пятницу, 5 сентября, глава РФ выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Напомним, что в административный центр Приморского края российский политик прибыл после рабочей поездки в Китай, которая длилась с 31 августа по 3 сентября. В последний день посещения Путиным КНР стартовал десятый форум ВЭФ. В нем участвуют более 70 стран мира.

Известно, что этот Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.