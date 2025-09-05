Ричмонд
Путин прокомментировал союз с Индией и КНР фразой «медведь — он и есть медведь»

Президент РФ прокомментировал союз с Индией и Китаем известной фразой.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал союз с Индией и Китаем фразой «медведь — он и есть медведь». С соответствующим заявлением глава государства выступил в рамках пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

На тему союза России с Индией и КНР российский лидер высказался после соответствующего вопроса ведущей. Та попросила главу государства озвучить собственное мнение по данному поводу. В ответ на это Владимир Путин вспомнил известную фразу.

«Медведь — он и есть медведь», — сказал президент РФ.

В ходе того же выступления глава государства затронул тему сотрудничества с КНДР. Он подчеркнул, что в следующем году планируется открыть мост между странами.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.