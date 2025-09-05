Путин: сотрудничество России с Азией — ответ на объективные процессы

Глава России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество РФ с Азией — это прямой ответ на объективные процессы, происходящие на мировой арене. Об этом российский президент заявил во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке, куда Путин прибыл накануне.
«В Индонезии уже почти 300 миллионов человек, это какой рынок. Есть небольшие страны развивающиеся — Малайзия, Таиланд, Вьетнам. Почему это все не использовать? Это не разворот куда-то, это ответ на объективные процессы», — сказал Путин.
До этого, с 31 августа по 3 сентября, проходила его рабочая поездка в Китай, где политик посетил саммит ШОС, провел несколько встреч и переговоров с мировыми лидерами.
Напомним, что десятый Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В нем участвуют более 70 стран мира.
5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.