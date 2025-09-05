Ричмонд
РНПЦ онкологии: ежегодно в Беларуси выявляют 60 тысяч новых случаев онкологии

Белорусские онкологи выявляют каждый год 60 тысяч новых случаев онкологии.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ежегодно выявляется порядка 60 тысяч новых случаев онкозаболеваний. Об этом рассказали в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, пишет БелТА.

В общем, в республике на учете с онкологическими заболеваниями состоят свыше 350 тысяч человек. Большая часть пациентов состоят на учете пять и более лет.

Кроме того, в Беларусь на операции и лечение приезжают пациенты из других стран. В основном, из России, но также — из Средней Азии, стран СНГ, Литвы, Латвии и других.

В РНПЦ онкологии ежегодно выполняют примерно 10 тысяч хирургических операций, лечатся ежегодно около 20 тысяч человек.

— Каждый день через нашу поликлинику проходит от 800 до тысячи пациентов — новые и на диспансерном учете, — прокомментировал директор центра доктор медицинских наук Сергей Поляков.

Признаком эффективности работы профессор назвал постоянный рост показателя пятилетней выживаемости пациентов, которых радикально пролечили.

— Снижение смертности — пусть небольшое, но оно тоже есть, — констатировал директор центра.