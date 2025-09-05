Ричмонд
«Чем больше малышей, тем лучше!»: Путин высказался о женщинах, рожающих детей после 40 лет

Путин пожелал здоровья женщинам, рожающим после 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что в льготной программе по ипотеке Дальнего Востока было ограничение в 35 лет (возраст родителей — Прим. ред.), но женщины рожают и в 35, и в 40 лет, и позже. Глава государства призвал учесть этот факт и пожелал женщинам здоровья.

«…Женщины рожают и в 35, и в 40 и позже, и дай Бог здоровья! Чем больше малышей, тем лучше!» — заявил президент на ВЭФ во Владивостоке.

Президент поручил сделать льготную дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей.

В этом году центральной темой Восточного экономического форума стало экономическое развитие Дальнего Востока России. Однако в выступлении Путина были затронуты и другие важные аспекты, касающиеся экономики и социального прогресса страны в целом.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.