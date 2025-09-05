Путин: Западные компании ждут возвращения в Россию

Глава государства отметил, что по имеющейся информации, эти бизнесы ожидают момента, когда ограничения политического характера будут сняты. Президент подчеркнул, что Россия ни от кого не отворачивается и сохраняет стабильную, предсказуемую внешнюю и экономическую политику.