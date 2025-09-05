Президент Владимир Путин заявил, что многие европейские компании покинули российский рынок по политическим соображениям, понеся при этом значительные убытки. Соответствующее заявление прозвучало во время выступления главы государства на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что по имеющейся информации, эти бизнесы ожидают момента, когда ограничения политического характера будут сняты. Президент подчеркнул, что Россия ни от кого не отворачивается и сохраняет стабильную, предсказуемую внешнюю и экономическую политику.
«Но мы же знаем — компании ждут, когда ограничения политического характера падут. Мы не от кого не отворачиваемся», — отметил российский лидер.
Российская сторона никого не принуждала к уходу с рынка, и те компании, которые изъявят желание вернуться, смогут это сделать в соответствии с условиями, существующими на данный момент, подчеркнул Путин.
Путин обратил внимание, что Россия продолжает сотрудничество с некоторыми странами, несмотря на их недружественную политику. В частности, страна активно поставляет ядерное топливо для атомной энергетики. По словам президента, Россия не считает какие-либо государства недружественными.