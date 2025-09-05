Ричмонд
Путин поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Президент РФ назвал Дальний Восток территорией динамичных изменений.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение года принять долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока, рассчитанную до 2036 года.

«Дальний Восток — территория динамичных изменений, и мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен», — подчеркнул Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что для этого требуется максимально использовать научный и технологический потенциал, внедрять смелые инновационные решения и закреплять их в нормативно-правовой базе.

По его словам, успех в этой работе возможен только при системном подходе, постановке масштабных целей и тщательном планировании.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году центральной темой стало сотрудничество ради мира и процветания.

Ранее Владимир Путин предложил запустить режим преференций для бизнеса на Дальнем Востоке.