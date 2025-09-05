Путин поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение года принять долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока, рассчитанную до 2036 года.
«Дальний Восток — территория динамичных изменений, и мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен», — подчеркнул Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава государства отметил, что для этого требуется максимально использовать научный и технологический потенциал, внедрять смелые инновационные решения и закреплять их в нормативно-правовой базе.
По его словам, успех в этой работе возможен только при системном подходе, постановке масштабных целей и тщательном планировании.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году центральной темой стало сотрудничество ради мира и процветания.
Ранее Владимир Путин предложил запустить режим преференций для бизнеса на Дальнем Востоке.